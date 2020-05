1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Po zadnjih informacijah se je nesreča zgodila, ker je 70-letni voznik vozil po levem prometnem pasu v nasprotni smeri na avtocesti iz smeri Rudnika proti Grosuplju. Na viaduktu Reber je čelno trčil v vozilo, ki ga je nasproti pravilno pripeljal 48-letni voznik.

70-letni voznik je na kraju nesreče umrl, udeleženi voznik pa se je huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, njegovo zdravstveno stanje pa na srečo ni kritično. O ugotovitvah prometne nesreče bodo policisti obvestili pristojno tožilstvo.

Zaradi prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje - Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Vsa vozila so preusmerjena na cesto Šmarje - Sap-Škofljica-avtocestni priključek Ljubljana jug. Nastal je daljši zastoj do priključka Grosuplje vzhod ter na cestah Cikava-Lavrica in Pijava Gorica-Lavrica.