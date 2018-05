Zaposleni so ključ do uspeha podjetja

Oglasno sporočilo

Pri podjetju HOFER se zavedajo, da so le zadovoljni zaposleni uspešni na svojem delovnem mestu, zato nudijo različne ugodnosti in izvajajo številne aktivnosti, s katerimi ustvarjajo prijetno delovno okolje ter sodelavkam in sodelavcem omogočajo še nekaj več.

Odgovornost do zaposlenih ter redno in dobro plačilo

Osnova vsakega delovnega razmerja je tudi pošteno plačilo. Sistem plač za HOFERjeve prodajalke in prodajalce je zasnovan tako, da se osnovna bruto plača prvih šest let samodejno viša. Za krajši delovni čas, na primer 30 ur tedensko, v prvem letu prodajalke in prodajalci prejmejo najmanj 882 evrov bruto na mesec, šesto in vsako naslednjo leto pa najmanj 1.021 evrov bruto na mesec. Vsak zaposleni prejme še dodatek za prevoz na delo in dodatek za prehrano v višini maksimalnega neobdavčenega zneska.

Sodelavci v prodaji poudarjajo HOFERjevo skrb za zaposlene, zaupanje in odgovornost do zaposlenih, izpostavljajo pa tudi pomen rednega in dobrega plačila. Namestnica poslovodje Selma Madunić o svojem delu pravi: "Najbolj mi je všeč dinamika dela – to, da delam v dobrem in sproščenem kolektivu."

Fer delodajalec motivira in nagrajuje

Dober delodajalec skrbi za svoje zaposlene, jih motivira in primerno nagrajuje. Zaveda se, da so prav oni ključ do uspeha in najpomembnejši del podjetja. Sabina Frim, strokovna sodelavka v oddelku HR, poudari pomen vlaganja v znanje zaposlenih: "Poleg preostalih bonitet, ki jih zaposlenim nudimo v podjetju HOFER, izvajamo tudi izobraževanja, delavnice in seminarje v sklopu HOFER AKADEMIJE. Izobraževanja so zasnovana za različna področja – tako za prodajalce kot za sodelavce v upravi in v logističnem centru – tako da se jih lahko udeležimo vsi."

Ukrepi za uravnoteženo življenje

S prilagodljivimi zaposlitvenimi modeli in možnostjo zaposlitve za krajši delovni čas je lažje uskladiti poklicno in zasebno življenje. Podjetje HOFER omogoča tudi možnost podaljšane neplačane porodniške odsotnosti, saj lahko mame ostanejo doma še dodatno leto, preden se vrnejo na delovno mesto. "Sabbatical" oz. sobotno leto je namenjeno zaposlenim, ki imajo željo po daljši odsotnosti z dela zaradi aktivnosti, ki jih ne morejo uskladiti s svojim delavnikom, kot je npr. dokončanje študija.

Zaposleni se zunaj delovnega okolja družijo tudi na dogodkih, kot so športne prireditve, na obisku dedka Mraza za najmlajše in ob dnevih odprtih vrat upravno-logističnega centra. Posebne trenutke v življenju zaposlenih podjetje HOFER pospremi z drobnimi pozornostmi. Tako npr. bodoče starše opremi z informativno mapo, prvošolce zaposlenih pa ob vstopu v šolo razveseli z darilno vrečko.

Zaposleni so srce podjetja

Sabina Frim, strokovna sodelavka v oddelku HR

Pri HOFERju izpostavljajo pomen sodelovanja in poudarjajo: ''HOFER ni le trgovina, HOFER smo ljudje.'' Zgodbo podjetja HOFER v Sloveniji na različnih delovnih mestih soustvarja že več kot 1.700 zaposlenih na področjih prodaje, logistike in uprave. Kljub raznovrstnim poklicem jih povezujejo skupne vrednote, kot so odgovornost, zanesljivost, enostavnost, sodelovanje, zaupanje, poštenost, skrbnost in znanje.

Če iščete novo priložnost in si želite postati del ekipe, lahko preverite HOFERjeve ugodnosti in prosta delovna mesta na karierni spletni strani kariera.hofer.si.