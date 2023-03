Po poročanju Dela in portala N1 naj bi bila preiskava proti ruskima vohunoma, ki sta delovala pod lažno identiteto, končana. Obtožnica je spisana in vložena na sodišče.

V nedeljo se izteče trimesečni rok za pripor, po katerem bi morali domnevna ruska vohuna izpustiti na prostost, če tožilstvo do takrat ne bi vložilo obtožnice in predlagalo podaljšanja pripora. Na tožilstvu so za N1 potrdili, da so obtožnico vložili v zakonskem roku. Agenta tako ostajata v priporu, za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine pa jima grozi skupaj do osem let zapora.

Kot smo poročali, je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) decembra lani odkrila in v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom (NPU) priprla dva tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo. Domnevna ruska agenta sta imela v najeti pisarni v poslovni stavbi Lesnine za ljubljanskim Bežigradom odprto podjetje, ki naj bi se uradno ukvarjalo s preprodajo starin in nepremičnin. Z mladoletnima otrokoma so živeli na Primožičevi ulici 35 v Črnučah.

Medtem ko sta vohuna v priporu, je bila zoper njiju s sklepom sodišča pravnomočno uvedena preiskava zaradi suma kaznivega dejanja vohunjenja za tujo obveščevalno službo in kaznivih dejanj overitve lažne vsebine po drugem odstavku 253. člena kazenskega zakonika.