Zakaj boste na Nizozemskem za Eurojackpot plačali manj kot v Sloveniji?

Cene vplačila kombinacije za Eurojackpot so se v zadnjih letih začela razhajati. Od dogovorjenih dveh evrov, kolikor naj bi znašala kombinacija v vseh državah s tovrstno priljubljeno igro, so se odstopanja pojavila zaradi nihanj v davčnih terjatvah po evropskih državah.

Foto: STA

V Sloveniji cena kombinacije 2,2 evra, na Nizozemskem dva in v Nemčiji 2,56 evra

V Sloveniji smo za plačilo ene Jackpot kombinacije plačevali dva evra dve leti, saj se je plačilo kombinacije v letu 2013 dvignilo na 2,2 evra. ''Dvig vplačila se je zgodil zgolj zaradi dodatnega 10-odstotnega davka na srečke, ki je posledično vplival tudi na Jackpot,'' so razliko v ceni komentirali iz Loterije Slovenija. ''Podobno se dogaja tudi z drugimi evropskimi državami, zato ni več enotnih cen in te nihajo od države do države,'' so še dejali.

Za vplačilo kombinacije boste v evropskih državah odšteli različne vsote:



- Češka: 2,33 €

- Hrvaška: 2,03 €

- Danska: 2,01 €

- Islandija: 2,26 €

- Norveška: 2,63 €

- Madžarska: 2,06 €

- Poljska: 2,90 €

- Švedska: 2,45 €

- Nemčija 2, 56 €

- Nizozemska 2,00 €

Eurojackpot priljubljen v 33 državah

Eurojackpot že nekaj let ostaja mednarodna klasična igra na srečo, ki je priljubljena tudi med Slovenci. Loterija Slovenija jo za ljubitelje iger na srečo prireja že od vsega začetka, ki sega v leto 2012.

V igri na srečo trenutno sodeluje 33 evropskih prirediteljev: poleg Slovenije so to še Nemčija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Hrvaška, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska, Slovaška in Poljska.

Foto: STA

Zagotovljeni sklad za glavni dobitek znaša 10 milijonov evrov, žrebanja so vsak petek zvečer v prestolnici Finske. Žrebanje vedno poteka iz dveh bobnov: iz prvega se izžreba pet številk iz množice števil od 1 do 50, iz drugega pa dve števili iz množice 1 do 10. Glavni dobitek lahko tako prejme tisti, ki je pravilno napovedal vseh sedem številk.