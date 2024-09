Okoli 8.30 so ljubljanske policiste obvestili o požaru, ki je zajel stavbo na območju Smlednika. Gre za restavracijo golf kluba Cubo Smlednik.

Gasilci so požar uspeli pogasiti in na srečo ni bilo poškodovanih. Policisti mimoidoče prosijo, naj se na kraju ne zbirajo in ne ovirajo dela intervencijskih služb.

Ko bo znanih več okoliščin, bodo sporočilo za javnost dopolnili.

Foto: Bralec