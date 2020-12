Zadnjič letos: nekatere trgovine in storitve odprte le še danes

Le še danes je mogoče po državi izkoristiti nekatere storitve, na primer frizerske in kozmetične, obiskati cvetličarno ali avtopralnico ter nekatere trgovine, med drugim s tehničnim blagom, preden se s četrtkom za čas praznikov nabor dovoljenih dejavnosti znova skrči. Od četrtka do 4. januarja bo spet veljal bolj strog režim.

Po vsej državi so še danes odprti frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V vseh statističnih regijah so še zadnji dan lahko odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, drevesnice in vrtnarije ter prodajalne s storitvami izdelave montaže, popravil in vzdrževanja. Opravlja se lahko storitve nege hišnih ljubljenčkov ter individualne, svetovalne in terapevtske storitve, poroča STA.

V statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko so lahko danes zadnji dan odprte tudi trgovine z oblačili, obutvijo, športno opremo in motornimi vozili. Dovoljeno je poslovanje knjigarn, papirnic, fotokopirnic, prodajaln z drobno galanterijo in darilnim programom ter specializiranih prodajaln z otroškim programom. Omogočeno je tudi opravljanje storitev nepremičninskega posredovanja.

Potniški promet le še danes

Vlada je s 15. decembrom v omejenem obsegu sprostila tudi javni potniški promet, pri čemer aktualni odlok velja le še danes. Prevoz oseb s krožno-kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami je dovoljen, a za največ eno osebo ali člane istega gospodinjstva. Kako bo z javnim potniškim prometom v prazničnem času, še ni znano, vlada se bo o tem odločala na današnji seji.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je za STA pojasnil, da bo vlada svoje odločitve danes sprejemala tudi na podlagi rezultatov hitrih testov, opravljenih v torek.

Danes novi ukrepi?

Foto: STA Je pa ministrski zbor že izdal odlok, ki s četrtkom zmanjšuje število izjem glede ponujanja in prodaje blaga ter storitev; veljal bo do 4. januarja.

Kot je v oddaji 24ur zvečer na POP TV dejal notranji minister Aleš Hojs, bo vlada danes obravnavala nekatere dodatne ukrepe. Med drugim bo na mizi predlog za striktno zaprtje južne meje oz. črtanje izjem, kot so 72-urni prehod za bližnje sorodnike, obisk vikenda, kratek prehod za nujne stvari ipd. "Bistveno pa je, da bomo - razen za tranzit - predpisali jasna pravila za vrnitev," je dejal. Tako bi bil po njegovem predlogu ob vrnitvi potreben negativen PCR-test, ki ne bi smel biti starejši od 48 ur in bi moral biti opravljen v EU.