Kot je v današnji izjavi spomnil Nemec, je komisija 15. oktobra začela delo, ki je sledilo indicem o domnevnih nepravilnostih pri pripravi naznanila v zadevi Farrokh, ki ga je na Specializirano državno tožilstvo posredovala Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), piše STA.

"Dostop do naznanila nam je vlada s sklepom o odlogu preprečila že na samem začetku. Komisija tako ni nikoli dobila vpogleda v naznanilo. Med drugim pa smo opravili tri nadzore na Sovi, dva razgovora v DZ, imamo tudi tri obsežne zapisnike in magnetograme 10 ur posnetkov z večjim številom zaposlenih," je delo komisije orisal Nemec.

"Naznanilo iz Sove se je pojavilo v kabinetu predsednika vlade"

Komisija je po njegovih besedah ugotovila, da "se je v treh poletnih mesecih naznanilo iz Sove pojavilo v kabinetu predsednika vlade, konkretno z naslovnikoma svetovalca za nacionalno varnost Žana Mahniča in predsednika vlade Janeza Janše". Po Nemčevih besedah je bil torej kabinet predsednika vlade jasno obveščen o vsebini in poteku priprave naznanila, piše STA.

Matjaž Nemec Foto: STA

Ob tem je komisija zaznala tudi komunikacijo med Specializiranim državnim tožilstvom in Sovo po predaji naznanila, kar bi sicer lahko pomenilo, da je tožilstvo zaprosilo za dodatna pojasnila zaradi pomanjkanja indicev in domnev.

"Agencija po svojih ugotovitvah po šestem členu zakona o Sovi obvešča predsednika vlade, vendar pa ta nima pristojnosti vsebinsko usmerjati delovanja agencije, ki poleg vsega presega njene zakonske pristojnosti," je dejal Nemec. Dajanje usmeritev bi namreč po njegovih besedah pomenilo sum nedovoljenega vplivanja na samostojnost agencije. "Teh usmeritev pa je v javnih občilih ogromno, kot so usmeritve svetovalca ali predsednika vlade po Twitterju," je dejal, piše STA.

Sova je torej po zakonu samostojna vladna služba, ki je za svoje delo odgovorna vladi. Vlada sicer opravlja strokovni nadzor nad delom agencije s spremljanjem aktivnosti, ne pa z usmerjanjem zadev, je dejal Nemec.

"Koalicijski poslanci izsilili sklep"

Komisija je sicer sprejela dva sklepa, prvi je tajen, zato o njem Nemec ni mogel govoriti. "Koalicijski poslanci pa so, že preden smo prišli do dokončnih ugotovitev, izsilili sklep, kjer ograjujejo kogarkoli od tretjih oseb, v teh primerih Mahniča in Janšo, da bi kakorkoli vplivale na pripravo naznanila, kar pa na podlagi pričevanj ni mogoče sklepati," je poudaril.

Vprašal se je tudi, ali je Sova v tem primeru prevzela naloge policije s pošiljanjem naznanila, saj bi morala po zakonu o ugotovljenih sumih kaznivih dejanj obvestiti tako generalnega direktorja policije kot tožilstvo.

Nemec bo vso dokumentacijo posredoval pristojnemu organu, da preveri skladnost delovanja agencije s pravnim redom. Komisija pa bo, kot je dejal, vso pridobljeno dokumentacijo odstopila Specializiranemu državnemu tožilstvu, piše STA.

Anja Bah Žibert Foto: STA

V SDS aktivnosti Sove ocenjujejo kot zakonite

Napoved Nemca, da bo dokumentacijo posredoval pristojnemu organu, je razburila člane komisije iz vrst SDS. Opozarjajo, da gre za samovoljno odločitev predsednika Knovsa, saj komisija o tem ni odločala, izsledki nadzora Knovsa pa po njihovem mnenju kažejo, da so bile aktivnosti Sove v tej zadevi zakonite.

Po besedah Anje Bah Žibert namreč na seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) niso sprejeli nobenih takšnih ugotovitev, "ki bi klicale k temu, da bi moralo biti kar koli posredovano naprej". To po njenih besedah pomeni, da gre za samovoljno odločitev Nemca, kar je nedopustno. Tudi poslanec SDS Dejan Kaloh je na današnji novinarski konferenci opozoril, da Knovs ni Nemčeva "privatna organizacija", zato bi predsednik komisije, če bi posredoval omenjeno dokumentacijo, presegel mejo protipravnega ravnanja, piše STA.

SDS: Nemčeva izjava o sprejetih sklepih je sporna

Poleg tega je za poslance SDS sporna Nemčeva izjava o sprejetih sklepih. Predsednik komisije je namreč dejal, da je bil sklep, s katerim naj bi Knovs ugotovil, da ni bilo kakršnegakoli nedopustnega dela Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), izsiljen s strani koalicijskih poslancev, še preden so prišli do končnih ugotovitev. To po besedah Bah Žibertove ne drži, saj ima v Knovsu večino opozicija, sklep pa je bil sprejet soglasno. Kaloh pa je zavrnil očitke, da je bil sprejet še pred končnimi ugotovitvami, saj da so ga sprejeli po koncu seje, na kateri je Nemec povedal, da te teme ne bodo več odpirali, piše STA.

Po Kalohovih besedah je sicer ugotovitev, da v primeru Farrokh ni bilo nobenega vplivanja tretjih oseb na delo Sove, ključna. Kot je še dodal, je bil kot član Knovsa navzoč pri vseh nadzorih, pa so bile po njihovih izsledkih vse aktivnosti Sove legitimne, zakonite in sorazmerne. Kaloha je zmotilo tudi Nemčevo problematiziranje komunikacije Sove s Specializiranim državnim tožilstvom. Če tožilstvo Sovo pozove k dodatnim pojasnilom, ne moremo govoriti o spornosti, je prepričan.

Dejan Kaloh Foto: STA

Tudi Bah Žibertova je poudarila, da ni nobenih indicev, da bi kdorkoli vplival na delovanje Sove. Agencija je zgolj opravljala svoje delo in obveščala predsednika vlade v skladu svojimi pooblastili. "Tukaj ni bilo prav nič narobe, vse je bilo pregledno, nič se ni delalo tako, kot poskušajo iz te zgodbe izvleči". Po njenih besedah "ta zgodba ne pije vode", ugotovitve Knovsa pa so bile ravno nasprotne od tega, kar želi prikazati Nemec.

Knovs je sicer sprejel še en sklep, ki nosi oznako tajnosti, zato ga Nemec danes ni razkril. Je pa Bah Žiberova povedala, da je sklep usmerjen v to, da naj Sova v primeru Farrokh svoje delo opravlja tudi v prihodnje. Po njenih besedah pa jim je Nemec na seji dejal, da oba sklepa nosita oznako tajnosti, kar je nekoliko nenavadno. "Ko mu je v interesu, pravi, da ima stopnjo tajnosti, ko mu ni v interesu, da to ni," je poudarila poslanka, še piše STA.

Na izjave Matjaža Nemca so se odzvali tudi v Sovi. Njihov odziv v celoti objavljamo spodaj:



"Predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb gospod Matjaž Nemec je v današnji izjavi za medije ob koncu dela komisije v zadevi Farrokh pojasnil, da je komisija ugotovila, da ni pridobila podatkov, ki bi izkazovali, da je v konkretni zadevi prišlo do nedovoljenih vplivov na delo agencije s strani tretjih oseb. S svojimi izjavami o delu Sove v zadevi Farrokh je grobo zlorabil funkcijo predsednika komisije, škodil ne samo ugledu ampak predvsem izvajanju zakonsko določenih nalog Sove, ko je po predstavitvi ugotovitev iz sklepa komisije kot njen predsednik pojasnjeval svoje osebno mnenje. V skladu s 14. členom Poslovnika KNOVS bi namreč moral javnost seznaniti le o sklepih, stališčih in mnenjih, ki jih je sprejela komisija. Predsednikovo javno predstavljeno osebno stališče je povsem neskladno z ugotovitvami komisije. Agencija ponovno pojasnjuje in poudarja, da je delovala v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, kot je tudi potrdil opravljeni nadzor komisije v tej zadevi. Agencija zagotovo ne prejema ne usmeritev ne navodil preko javnih občil, tudi družbenih omrežij ne, kot je to poskušal predstaviti predsednik KNOVS.



V zadevnem primeru agencija ni delovala na način, na kakršnega namiguje predsednik KNOVS v svojem osebnem mnenju. Z javno predstavitvijo neutemeljenega osebnega mnenja, ki je v očitnem nasprotju z ugotovitvijo komisije, ki jo vodi, je predsednik komisije povsem nedržavotvorno poskusil v negativni luči prikazati delovanje agencije in ustvarjati pritisk na strokovno delovanje zaposlenih v agenciji.



Agencija pojasnjuje, da komunikacija z državnimi organi poteka po ustaljenih uradnih poteh, kar velja tudi za obravnavani primer. Predsednika vlade ja agencija dolžna obveščati o svojih ugotovitvah, kar je storila tudi v izpostavljenem primeru, ki ima še posebno težo z vidika nacionalne varnosti Republike Slovenije, zaradi česar je agencija komisiji predlagala umik stopnje tajnosti tudi z drugega sprejetega sklepa komisije. Iz razsežnosti samega primera in sprejetega sklepa komisije je jasno razvidna dolžnost obveščanja. Izvajanje nalog v konkretni zadevi v agenciji ni bilo podvrženo nedovoljenemu vplivanju ali usmerjanju poteka konkretnih postopkov, kot je razumeti izjave predsednika KNOVS.



Drži, da agencija nima preiskovalnih pooblastil, zaradi česar je tudi v konkretnem primeru svoje ugotovitve posredovala tožilstvu. Osebni zaključki predsednika komisije o vsebini naznanila agencijo čudijo, saj je v izjavi sam navedel, da se komisija z vsebino naznanila ni seznanila.



Agencija si prizadeva, da kot nadzorovani organ tvorno sodeluje s komisijo, ji posreduje zahtevana pojasnila in informacije, med njimi tudi najbolj tajne podatke. Zloraba teh podatkov, pridobljenih in posredovanih z namen učinkovitega varovanja slovenskih nacionalnih interesov, je nedvomno znak nerazumevanja pomembnosti zaupanja med delovanjem KNOVS kot nadzornega parlamentarnega telesa in Sovo kot nadzorovanim organom, uporaba tajnih podatkov v druge namene kot tiste, zaradi katerih so bili podatki pridobljeni in posredovani, pa v skladu s področno zakonodajo pregonljivo kaznivo dejanje."