Začetek tedna oblačen in deževen

Prebudili smo se v hladno ponedeljkovo jutro in zdi se, da se poletje poslavlja. Sprva bo pretežno jasno z nekaj megle po nižinah, čez dan bo oblačnost naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, ob morju in na Goriškem se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija. V drugi polovici tedna lahko pričakujemo več sonca.