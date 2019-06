Začetek meteorološkega poletja s poletnimi temperaturami

Danes bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija.

Ponoči bo v vzhodnih krajih prehodno več oblačnosti, pade lahko tudi kakšna kaplja dežja.

Jutri bo dopoldne dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.