Začenja se nov spopad med Vilijem Kovačičem in Mirom Cerarjem #video

Na nesrečni petek trinajstega se je začela še ena kampanja za še en nesrečni referendum: o Drugem tiru. Prva ponovitev referenduma v samostojni Sloveniji bo čez natanko en mesec, 13. maja, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Video: Planet TV

Tudi tokrat bo šlo za spopad med Vilijem Kovačičem, ki svari, da je vladni drug tir novi Teš 6, ter Mirom Cerarjem. Premier, ki ga je Kovačič enkrat že porazil na sodišču, zdaj pa bo to nemogoče zaradi nizke udeležbe, bo tokrat nastopal kot šef SMC. In ne vlade, ker so sodniki zahtevali, da mora ta predstaviti vse plati projekta.

Pred slabim mesecem je Miro Cerar doživel šok, Vili Kovačič pa zmago. "Tokrat bom v volilni kampanji nastopal kot predsednik stranke modernega centra, ne kot predsednik vlade," je v oddaji Planet Danes na Planet TV dejal Cerar.

Na drugi strani si Kovačič želi istih pogojev. "Vlada je imela spote vsak dan ob najbolj gledanem času, pet do sedmih zvečer, in smo zahtevali te posnetke, a jih nismo dobili, češ, da je poslovna skrivnost," pravi Kovačič, ki obljublja, da bo v primeru ponovnih nepoštenih pogojev neuspešen izid znova izpodbijal.

"Mi smo proti drugemu tiru, ampak smo za dvojni tir. Tega pa ljudje niso vedeli," je dodal.

Na drugi strani pa se bo premier v odstopu držal istih poudarkov kot pred pol leta. In sicer tega, da je sofinanciranje projekta nujno potrebno.

"Naj povem, da smo že pridobili čez 230 milijonov evropskih sredstev, ki zdaj čakajo, da bomo zadevo spravili v tek. Lahko bi jo že lani decembra, če ne bi bilo teh sodnih postopkov in teh nagajanj," je sklenil Cerar.