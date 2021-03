Za več kot sto odstotkov prekoračil omejitev: 1.700 evrov kazni in 23 točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mozirska policista sta pri kontroli prometa zunaj naselja Šentjanž ujela voznika, ki je na območju, kjer je omejitev 70 kilometrov na uro, vozil kar 149 kilometrov na uro. Izsledili so ga v torek, z neodgovornim ravnanjem pa si je prislužil 1.700 evrov kazni in 23 kazenskih točk, kar posledično pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Policista sta v Mozirju v nedeljo zvečer merila hitrost voznikov zunaj naselja Šentjanž, kjer je omejitev 70 kilometrov na uro. Mimo njiju se je pripeljal voznik, ki je vozil 149 kilometrov na uro.

Voznika sta želela policista ustaviti, vendar ni upošteval znakov in je z nezmanjšano hitrostjo odpeljal proti Grušovljam. Policista sta sicer zapeljala za njim, vendar ga nista izsledila.

Nevarnega voznika, ki je z divjo vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence prometa, so izsledili včeraj. Dobil je 1.700 evrov kazni in 23 kazenskih točk.