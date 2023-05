Za v. d. direktorja Moderne galerije imenovana Martina Vovk

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za vršilko dolžnosti direktorja Moderne galerije s 1. junijem 2023 imenovala Martino Vovk, kustosinjo in muzejsko svetovalko v Moderni galeriji.

Martina Vovk (1976) je doktorica znanosti, umetnostna zgodovinarka in literarna komparativistka ter kustosinja v Moderni galeriji. V Moderni galeriji se je na Oddelku za zbirke in razstave zaposlila leta 2011. Posvetila se je proučevanju in pripravljanju razstav, pretežno iz obdobja 20. stoletja. Pripravila je več večjih retrospektivnih in skupinskih razstav (Gabrijel Stupica, Marij Pregelj, Metka Krašovec, Andraž Šalamun, Tone Lapajne, V.S.S.D. in Alen Ožbolt, skupinska slikarska razstava Čas brez nedolžnosti idr.). Ima opravljen strokovni izpit za kustosa in naziv muzejska svetovalka. Je tudi članica več strokovnih žirij s področja likovne in vizualne umetnosti.

Nova vršilka dolžnosti direktorja Moderne galerije Martina Vovk kot svojo prednostno nalogo izpostavlja normalizacijo delovnih procesov ter pripravo in izvedbo razstavnega programa. Ključna je vzpostavitev v zadnjih letih porušenega socialnega in strokovnega dialoga v naši edini nacionalni ustanovi za moderno in sodobno umetnost, kar se je poznalo pri izvedbi in kakovosti razstavnega programa ter izvajanju muzejske službe, je poudarila. Načrtuje prenovitev delovnih procesov strokovnih in podpornih služb. Veliko pozornost bo namenila tudi razstavnemu programu za letošnje leto, tako v glavni stavbi Moderne galerije na Cankarjevi cesti kot v Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi.

Vavpotiča pozvali k odstopu

Martina Vovk je bila na ta položaj imenovana po tem, ko je ministrica za kulturo sprejela ponujeni odstop dozdajšnjega direktorja Aleša Vaupotiča.

Aleš Vaupotič je bil na položaj direktorja Moderne galerije imenovan aprila 2021, v tem času pa smo bili deležni več opozoril glede slabega vodenja javnega zavoda. V javnih pismih so na slabo vodenje opozarjali zaposleni in organi zavoda, pozvali so ga tudi k odstopu. Ministrstvo za kulturo je vsa opozorila in pozive vzelo skrajno resno ter začelo pregledovati poslovanje in izvedbo programa Moderne galerije.

Pred kratkim sta ministrstvo za kulturo na slabo vodenje javnega zavoda ponovno opozorila strokovni svet in svet zavoda. Vodenje direktorja Aleša Vaupotiča sta v uradnih dopisih, ki sta jih v skladu s svojimi pristojnostmi posredovala na ministrstvo za kulturo, ocenila kot strokovno nekompetentno, negospodarno in netransparentno, kar se je odražalo tudi v neizvajanju načrtovanega programa, izpostavljen je bil tudi neprimeren odnos do zaposlenih. Ministrstvo za kulturo je na podlagi ugotovitev konec aprila 2023 začelo postopek razrešitve direktorja.