Za uboj prijatelja Štefanu Mavriju deset let zapora

Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici so Štefanu Mavriju izrekli deset let zaporne kazni za uboj prijatelja, ki so ga 15. marca našli mrtvega. Tožilstvo mu je sicer očitalo umor, vendar mu tega po mnenju sodnika Igorja Majnika ni uspelo dokazati. Mavri bo na pravnomočnost sodbe počakal v priporu. Ali se bosta obramba in tožilstvo pritožila, še ni znano.