Za sončne elektrarne na javnih stavbah in parkiriščih dodatnih 28 milijonov evrov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v uradnem listu objavilo popravljen razpis za sofinanciranje gradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje do leta 2026. Potem ko je marca razpisalo 20 milijonov evrov, je na razpisu po novem na voljo 48 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah in na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi. Predmet razpisa so tudi naprave na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin ali države, so marca sporočili z ministrstva.

Projekti, za katere je mogoče pridobiti sredstva, vključujejo nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno en megavat, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

S sredstvi evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta sofinancirani v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega partnerstva do 49-odstotno, vendar ne več kot 358 evrov na kilovat (kW) inštalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov, v primeru izvedbe projekta po postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva pa do 100-odstotno, vendar ne več kot 730 evrov na kW inštalirane nazivne električne moči. V obeh primerih velja, da ni mogoče pridobiti več kot pet milijonov evrov na vlogo.

Naslednje odpiranje vlog bo 2. septembra 2024, nato še 10. februar 2025. Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bodo razpis zaprli prej. Vloge je treba posredovati na ministrstvo. Vloge bodo odpirali po zaporedju vložitve.