Za sodelovanje pri tihotapljenju orožja eno leto zapora

Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljeval predobravnavni narok za Uroša Pernuša in Petra Kapusa, ki naj bi nameravala septembra lani v Francijo prepeljati velike količine orožja, a so avstrijski policisti orožje odkrili. Pernuš je danes kaznivo dejanje priznal in dobil eno leto zapora, Kapus pa vztraja, da za orožje v prikolici ni vedel.

Pernušu in Kapusu, ki živita na območju radovljiške občine, tožilka Lea Martinjak očita, da sta 23. septembra lani zavestno iz države protipravno izvozila veliko količino strelnega orožja, eksploziva, streliva in vojaškega orožja, katerih promet, nabava in posest posameznikom niso dovoljeni oziroma so omejeni.

Pernuš sprejel ponudbo tožilstva

Kaznivo dejanje so odkrili avstrijski varnostni organi, ko so na avtocesti pri kraju Weissenstein na avstrijskem Koroškem zaustavili Kapusa, ki je vozil kombi s staro počitniško prikolico. Ob natančnejšem pregledu so za pregradnimi omarami v prirejenih prostorih prikolice našli okoli 30 avtomatskih pušk in večje število granat ter nabojev.

Prevoz prikolice iz Slovenije v Francijo naj bi organiziral Pernuš. Ta je na današnjem nadaljevanju predobravnavnega naroka, ki se je začel prejšnji torek, krivdo priznal. Sprejel je ponudbo tožilstva, ki je v primeru priznanja krivde napovedalo, da bo zanj predlagalo zaporno kazen v višini enega leta in treh mesecev zapora ter pristalo na to, da se mu pripor nadomesti s hišnim priporom.

Sodišče je na predlog obrambe z naroka za izrek kazenske sankcije izključilo javnost, saj je bilo na njem govora o obdolženčevem osebnem in družinskem življenju. Sodnica Nina Prosen je na podlagi olajševalnih okoliščin nato Pernušu izrekla nekoliko nižjo kazen, kot je predlagalo tožilstvo, in sicer eno leto zapora, kar je za očitano kaznivo dejanje zakonski minimum.

Sodnica ni sledila predlogu obrambe, da bi Pernuš preostanek kazni, v katero šteje tudi čas pripora od septembra lani, opravil na alternativen način, saj je ocenila, da še vedno obstaja nevarnost ponavljanja kaznivih dejanj. Vrniti bo moral tudi protipravno premoženjsko korist, naj bi jo prejel za organiziranje prevoza. Prejel naj bi polovico plačila, in sicer 750 evrov. Vendar, kot je povedal Pernuš, je šel ta denar za šoferja.

Kapus vztraja, da ni vedel nič

Kapus medtem krivde danes ni priznal in tako ni sprejel ponudbe tožilke, ki bi v tem primeru zanj predlagala enoletno zaporno kazen. Kapus vztraja, da ni vedel, kaj je prevažal v prikolici. Obramba to namerava dokazovati tudi z zaslišanji njegove partnerke in hčerke, ki ju je povabil s seboj na pot v Francijo, česar ne bi storil, če bi vedel, kaj prevaža.

Obramba je predlagala tudi izločitev dokazov, pridobljenih s strani avstrijskih varnostnih organov, saj naj bi bili ti pridobljeni z nezakonito preiskavo skritih delov prikolice. Prav tako je obramba predlagala, da se zoper Kapusa odpravi pripor, saj doslej še ni bil kaznovan in naj ne bi obstajala nikakršna ponovitvena nevarnost.

Tožilka je predlogu za odpravo pripora nasprotovala zaradi ponovitvene nevarnosti. Pojasnila je, da očitno Kapus služi s preprodajo vozil na črno, s čimer krši slovensko zakonodajo. "Glede na to, da je imel kljub brezposelnosti več 10.000 evrov prihrankov, o katerih ne vemo izvora, pa kaže na to, da se obdolženi očitno ukvarja s kriminalno dejavnostjo," je dejala tožilka.

V sredo bo predvidoma potekal predobravnavni narok še za državljana Bosne in Hercegovine Slađana Zeljka, ki naj bi imel večjo vlogo pri organizaciji tihotapljenja orožja. Na tožilstvu so menili, da so z njim odkrili del širše organizirane trgovine z orožjem, vendar tega niso uspeli ustrezno preiskati, zato tožilstvo trojici obdolženih tudi ne očita delovanja v kriminalni združbi.