Za ošpicami zbolelo še sedem ljudi

Kot so na svoji spletni strani zapisali na NIJZ, so v novembru in decembru zabeležili 19 zbolelih z ošpicami. V treh primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer obolelega je bil vnesen iz tujine, od njega se je bolezen prenesla še na šest oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera pa še na osem oseb (terciarni primeri). V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera). Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic za katerega ni znan vir okužbe.

Med obolelimi otroci in odrasli

Skupno je NIJZ v letošnjem letu zabeležil 37 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je šest otrok, štirje so mlajši od 5 let in dva med 5 in 15 let starosti, štirje bolniki so iz starostne skupine 15-24 let, ostali so odrasli stari med 25 in 54 let.

Zboleli otroci niso bili cepljeni proti ošpicam

Kot pojasnjujejo na NIJZ, je šlo deloma za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (10). Med zbolelimi jih je bilo sedem cepljenih z dvema odmerkoma, dva z enim odmerkom, osem je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša.

Za primerjavo, v vsem lanskem letu je bilo medtem prijavljenih le devet primerov ošpic, letos pa že 37. V Sloveniji je sicer precepljenost otrok proti ošpicam relativno visoka, vendar je v zadnjih letih pod priporočljivo mejo 95 odstotkov.

Foto: Getty Images

Zakaj je bolezen znova izbruhnila?

Ponovni pojav ošpic v evropski regiji je posledica vse več za ošpice dovzetnih posameznikov v skupnostih in državah s prenizko precepljenostjo, pojasnjujejo na NIJZ. Ker so ošpice izjemno nalezljive, se bodo v regiji še naprej pojavljali izbruhi ošpic, dokler ne bodo doseženi pogoji za eliminacijo (odpravo) bolezni, to je 95-odstotna precepljenost v vsaki skupnosti in v vsaki državi.