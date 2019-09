Z zračno puško streljal na moškega in žensko

Včeraj dopoldan je 79-letni moški v kraju Biš, vzhodno od Maribora, z zračno puško z balkona streljal proti 68-letnemu moškemu in 71-letni ženski, ki sta se nahajala na bližnjem travniku, so sporočili s PU Maribor.

Policisti so mu puško zasegli in ga bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti, so še sporočili. Grozi mu do pet let zapora.