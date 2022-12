Danes najkrajši dan, vstopamo v koledarsko zimo

Z današnjim dnem se začenja koledarska zima. Sončev obrat ali zimski solsticij bo nastopil ob 21.48. Na prvi zimski dan bo na vzhodu in severu Slovenije vreme delno jasno, a po nižinah predvsem dopoldne marsikje megleno. Drugod bo večinoma oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, napovedujejo vremenoslovci. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na severu okoli 3 stopinje Celzija.

Astronomski observatorij ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko ob zimskem solsticiju danes od 18. do 21. ure vabi na dan odprtih vrat. Radovedni obiskovalci in astronomski navdušenci si bodo lahko ogledali delovanje observatorija, prvič pogledali skozi teleskop in od profesionalnih astronomov izvedeli kaj več o najnovejših odkritjih v tej vedi, so objavili na svoji spletni strani.

Na raziskovalno dejavnost na observatoriju ter ogled kontrolne sobe AAT in teleskopa Vega se bodo obiskovalci podali s Samom Ilcem, Rokom Vogrinčičem in Bojanom Dintinjanom. Dunja Fabjan bo posredovala kratke novice iz vesolja, Herman Mikuž in študenti astronomske smeri na FMF pa bodo vodili opazovanje s teleskopi na travniku za observatorijem.

V dvoranah Art kino mreže po vsej Sloveniji pa se bo na zimski solsticij odvil tradicionalni dogodek Noč kratkih filmov. Sočasno bo v Slovenski kinoteki v Ljubljani potekal program nagrajenih filmov letošnje izdaje Festivala kratkega filma FeKK.

V preteklosti so zimsko temo na najdaljšo noč v letu preganjali s kurjenjem kresov, ki simbolizirajo sonce. V kresni ogenj so kot prošnje in zahvale bogu sonca metali tudi sveže brinove in lovorove veje, piše Pavel Medvešček - Klančar v knjigi Iz nevidne strani neba. Gospodinje so takrat pripravljale posebne praznične jedi in izdelovale venčke.

V četrtek mogoče padavine

Jutri bo sprva oblačno, mogoče bodo rahle padavine. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu delno razjasnilo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na severu okoli 0, najvišje dnevne od 7 do 12, na severu okoli 5 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo občasno v severni in vzhodni Sloveniji. Oba dneva bo predvsem na Primorskem in Notranjskem občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo.