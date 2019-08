Vse do četrtka nas čaka poletno vreme, nato rahla sprememba

Do srede bo po napovedih vremenoslovcev povečini prevladovalo sončno vreme, možnost neviht bo majhna. Temperature se bodo čez dan povzpele do 30 stopinj Celzija. Sprememba vremena se obeta šele v četrtek. Nebo bodo prekrili oblaki, ki bodo s seboj prinesli plohe in nevihte.

Danes bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem v hribih severne Slovenije ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sončno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

V sredo bo prevladovalo sončno vreme. Na zahodu se bo oblačnost popoldne povečala, možna bo kakšna ploha ali nevihta. Pihati bo začel jugozahodni veter.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, še napovedujejo vremenoslovci.