Vsak dan bo topleje #animacija

Danes bo sprva precej jasno, proti popoldnevu pa se bo nekoliko pooblačilo. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla, ponekod ob meji s Hrvaško pa nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju in v Vipavski dolini okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno jasno, po nižinah bo nekaj jutranje megle. V petek bo predvsem na Primorskem in Notranjskem nekaj več oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. Topleje bo.