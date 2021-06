Vročina se bo stopnjevala, ogrelo se bo vse tja do 36 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno in, kot smo že vajeni, še posebej v popoldanskem času zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija.

Od ponedeljka do srede bo v popoldanskem času po nižinah velika toplotna obremenitev, opozarjajo meteorologi agencije za okolje (Arso).

V drugi polovici tedna prihaja osvežitev

Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo čez dan, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo vročina nekoliko popustila. Plohe in nevihte bodo poskrbele za kratkotrajno osvežitev.