Tožilstvo bo prelomno sodbo o sovražnem govoru obravnavalo septembra

Sodišča so sovražni govor pri obravnavi do zdaj pogosto tolmačila na način, da spremenjeni in razširjeni 297. člen kazenskega zakonika pomeni, da je kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti le tisto dejanje, ki lahko glede na konkretne okoliščine ogrozi ali moti javni red in mir. Tako je nedavna odločitev vrhovnega sodišča v primeru sovražnega govora precedenčna.

Vrhovno državno tožilstvo se do vsebine sodbe še ni opredelilo

Na vrhovnem državnem tožilstvu se do vsebine sodbe vrhovnega sodišča še niso opredelili. Stališče o sodbi bo namreč zavzel kolegij oddelka za kazenske zadeve, sodbo pa bodo predvidoma obravnavali v septembru, so pojasnili na vrhovnem državnem tožilstvu. Sodbo so medtem že pozdravili številni deležniki. Na ministrstvu za pravosodje so zapisali, da imajo sodišča pomembno vlogo pri razlagi zakonov, primeri iz sodne prakse pa sodišča vežejo v podobnih primerih.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je menil, da "gre nedvomno za pomemben razvoj dogodkov v sodni praksi glede kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti". "V vsakem primeru pa je treba poudariti, da je bil vložnik tudi te uspešne zahteve za varstvo zakonitosti vrhovni državni tožilec, ravno državnemu tožilstvu pa je bila v preteklosti večkrat očitana prevelika restriktivnost v pristopu k pregonu navedenega kaznivega dejanja," je dodal Svetina.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je spomnil, da pregon kaznivega dejanja sovražnega govora upada. Sodba vrhovnega sodišča je potrdila neustrezno razlago kazenskega zakonika, je še dodal.