Stranka SDS se je za odškodninsko tožbo proti državi odločila, ko so pred državnozborskimi volitvami leta 2014 na zaporno kazen obsodili njenega predsednika Janeza Janšo, zaradi česar so v stranki prepričani, da so ji povzročili nepopravljivo škodo. Kot so zapisali v obrazložitvi, je imela stranka "zaradi protipravnega ravnanja pravosodnih organov v zadevi Patria slabši rezultat na državnozborskih volitvah v letih 2011 in 2014", zaradi česar je nastala tudi premoženjska škoda, saj so prejeli manj proračunskih sredstev. SDS zahteva, naj ji država zaradi procesa Patria plača okoli 886 tisoč evrov odškodnine, piše STA.

Sodišče na prvi stopnji je tožbeni zahtevek zavrnilo, to odločitev je potrdilo tudi sodišče druge stopnje, še navaja STA. Vrhovno sodišče pa je revizijo dopustilo glede vprašanj, ali je sodišče druge stopnje zaradi odsotnosti obrazložitve oziroma pomanjkljive obrazložitve zagrešilo kršitev členov ustave o enakem varstvu pravic in o pravici do pravnega sredstva ter kršitev določbe zakona o pravdnem postopku, ki določa, da gre za bistveno kršitev določb pravdnega postopka, "če ima sodba pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne more preizkusiti, zlasti pa, če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje samemu sebi ali razlogom sodbe ali če sodba sploh nima razlogov ali v njej niso navedeni razlogi o odločilnih dejstvih ali so ti razlogi nejasni ali med seboj v nasprotju".

Odvetnik stranke SDS Franci Matoz je po poročanju portala prepričan, da bo moralo sedaj mariborsko višje sodišče upoštevati njihove argumente, navaja STA.