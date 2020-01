Vrh pri Boštanju vznemirila močna detonacija: policija prosi za informacije

Dolenjski policisti so včeraj zvečer nekaj čez 22. uro prejeli več klicev občanov, ki so slišali močno detonacijo. Ta je stresla okna v naselju Vrh pri Boštanju. Ker pa je bila detonacija tako močna, so zvoke slišali tudi v Krmelju in Sevnici. Območje so obiskali policisti, ti zbiranje obvestil nadaljujejo tudi danes in prosijo za kakršnekoli uporabne informacije za preiskavo dogodka.