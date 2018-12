Vremenska nevšečnost, ki lahko Slovencem pokvari silvestrovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji dan iztekajočega se leta bo precej vetroven, kaže meteorološka napoved Agencija za okolje RS (Arso). V ponedeljek, 31. decembra, bo popoldne in zvečer pihalo po tako rekoč vsej Sloveniji, veter pa bo ponekod dosegel hitrost tudi od 50 do 70 kilometrov na uro. Takšne vremenske razmere so še posebej neugodne za organizatorje novoletnih ognjemetov.