Vremenoslovci napovedujejo: jutri bo snežilo!

Danes bo na zahodu dokaj sončno. Drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost, dopoldne pa ponekod tudi megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan postopno širile proti vzhodu. Po nižinah bo sprva deloma deževalo deloma snežilo, popoldne ali zvečer pa večinoma snežilo. Na Primorskem bo popoldne zapihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 0, na Primorskem od 0 do 5, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva oblačno, ponekod na vzhodu bo lahko še rahlo snežilo. Čez dan se bo od zahoda začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, zlasti na severovzhodu pa veter severnih smeri. V ponedeljek bo oblačno in vetrovno.