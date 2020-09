Vreme: živo srebro spet okoli 30 stopinj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Čez dan bo ponekod pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci z agencije za okolje (Arso).

V ponedeljek bo večinoma sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v krajih z burjo na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Sončno in toplo bo tudi v torek in sredo

V torek se bo nadaljevalo sončno in zelo toplo vreme. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Tudi v sredo bo še sončno in zelo toplo, popoldne bo v gorah mogoča kakšna nevihta, še napovedujejo na agenciji za okolje.