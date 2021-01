Vreme: v nedeljo prihaja nova snežna pošiljka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo bo marsikje po državi snežilo do nižin, napovedujejo vremenoslovci.

Medtem ko je današnji dan ponekod postregel s sončnimi žarki, bomo imeli v nedeljo oblačno vreme s sneženjem. Marsikje po državi bo sneg naletaval do nižin, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Popoldne bo oblačnost naraščala, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 12 stopinj Celzija. V prvem delu noči bo začelo deževati, meja sneženja pa se bo do jutra marsikje spustila do nižin.

Meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin

V nedeljo bo oblačno. V notranjosti Slovenije bo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Padavine bodo popoldne od severa slabele. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju od 5 do 8 stopinj Celzija.

V ponedeljek in v torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost.