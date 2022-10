Vreme: V Ljubljani dežuje

Danes bo sprva pretežno oblačno in ponekod po nižinah tudi megleno, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso). V zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji bodo možne kratkotrajne plohe. Popoldne se bo oblačnost trgala, predvsem na vzhodu se bo delno razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo v predvsem v zahodnih krajih pretežno oblačno, možne bodo občasne padavine. Bolj sončno bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. pic.twitter.com/oUObDFiF3N — ARSO vreme (@meteoSI) October 23, 2022

Jutri bo na vzhodu večinoma sončno, na zahodu pa marsikje bolj oblačno. Na severozahodu bodo možne občasne krajevne padavine, drugod bo večinoma suho. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 9, drugod od 12 do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija.

Obeti

V noči na torek se bodo padavine na severozahodu krepile in do torka zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Zapihal bo severni veter. Dež bo v torek popoldne oslabel in do večera povsod ponehal, najkasneje na jugu. Od severa se bo jasnilo. V sredo bo sončno, po nižinah bo zjutraj megla. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika

Nad severnim Atlantikom in zahodno Evropo vztraja globoko ciklonsko območje. Iznad Sredozemlja se je proti našim krajem razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom doteka še vedno precej vlažen in topel zrak.