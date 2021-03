Vreme: tudi danes mogoče kratkotrajne plohe

Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe. Ponekod bo pihal severni do vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

V petek bo sončno, sobota bo oblačna, nedelja pa spet sončna

V petek bo precej sončno, zjutraj bo ponekod v osrednjih krajih nizka oblačnost. Popoldne bodo spet mogoče posamezne kratkotrajne plohe. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju in na Goriškem okoli 0, najvišje dnevne temperature pa od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V soboto bo na Primorskem zmerno, drugod pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, drugod pa severovzhodni veter. V nedeljo bo sončno in vetrovno, še napovedujejo na Arsu.