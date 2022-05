Vreme: toplo bo, a občasno nas lahko preseneti to ...

Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bo ponekod pihal južni ali jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija.

V sosednjih pokrajinah bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo v krajih severno od nas krajevne plohe.

Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Predvsem na severovzhodu bo možna tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju in na Goriškem okoli 13, najvišje dnevne pa od 14 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Jutri bo v sosednjih pokrajinah pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, pogosteje v krajih severno in zahodno od nas.

V soboto in nedeljo krajevne plohe ali nevihte

V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Verjetnejše bodo v južnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo posamezne plohe ali nevihte.