Vreme: pred nami so sončni dnevi

Danes, v petek in soboto bo večinoma sončno.

Danes in v petek bo večinoma sončno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla. Sončno vreme bomo imeli tudi v soboto, v nedeljo pa prihajajo padavine in občutna ohladitev, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje.