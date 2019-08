Vreme: padavine bodo do sobotnega jutra večinoma ponehale #video

Danes bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtam, mogoča so krajevna neurja. V soboto bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, mogoča so tudi krajevna neurja. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, zvečer ob nevihtah na Primorskem močan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Padavine bodo do sobotnega jutra večinoma ponehale

Do sobotnega jutra bodo padavine večinoma ponehale. Od zahoda se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo na severozahodu okoli 12, drugod od 15 do 18 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, popoldne pa so predvsem v gorskem svetu mogoče posamezne plohe.