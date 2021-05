Vreme: do popoldneva sončno, sledijo plohe in nevihte #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo dokaj sončno. Popoldne se bodo predvsem v severnih krajih začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, zvečer pa se bodo padavine razširile nad večji del države. Prehodno bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 °C.