Vreme: do petka še sončno, vikend v pričakovanju dežja

Po sončnem in temperaturno prijetnem tednu, bomo zakorakali v deževen vikend.

Danes bo predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem, občasno pa tudi v delu osrednje Slovenije, zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo večinoma sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija, poročajo na Agenciji za okolje (Arso).

Do sobote še sončno

Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 8 do 12, v severni Sloveniji okoli 4, najvišje dnevne pa od 15 do 21 stopinj Celzija.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno, v Posočju lahko pade kakšna kaplja dežja. Več sonca bo na vzhodu države. Še bo pihal jugozahodnik. V soboto bodo krajevne padavine prehodno zajele večji del Slovenije, ob morju bo lahko tudi zagrmelo, še napovedujejo vremenoslovci.