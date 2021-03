Vreme: delno jasno s spremenljivo oblačnostjo #video

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale posamezne kratkotrajne plohe. Ponekod bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Oblačno vreme nas čaka tudi v prihodnjih dneh

V četrtek bo nekoliko bolj oblačno kot danes. Popoldne bodo prav tako nastajale krajevne plohe. Ponekod bo pihal severni do vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne temperature pa od 4 do 8, na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo kratkotrajne posamezne plohe. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V soboto bo pretežno oblačno in večinoma suho. Severovzhodni veter in burja se bosta okrepila.