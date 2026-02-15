Manj čakanja na sodne odločitve, več enotnosti med sodišči, vračilo glob zaradi neustavnih covidnih odlokov, strožje sankcioniranje kaznivih dejanj iz sovraštva in možnost odvzema premoženja nezakonitega izvora tudi brez kazenskega postopka. Ob tem elektronski spisi, e-vročanje, e-vlaganje vlog in od leta 2026 še elektronsko opravljanje pravniškega državnega izpita. To so nekatere od sprememb, s katerimi želi ministrstvo za pravosodje v mandatu pod vodstvom Andreje Kokalj dokazati, da se pravosodni sistem premika v smeri večje učinkovitosti in dostopnosti.

Na ministrstvu trdijo, da so v zadnjem obdobju posegli tako v organizacijo sodišč kot v kazensko, upravno in civilno zakonodajo ter v infrastrukturo pravosodja. Med osrednje projekte uvrščajo t. i. pravosodni četverček, digitalizacijo sodnih postopkov in gradnjo novega zapora v Dobrunjah. Po njihovih besedah je skupni imenovalec vseh ukrepov krepitev pravne države in zagotovitev hitrejših, preglednejših ter bolj predvidljivih postopkov za državljane.

Med ključnimi novostmi uvedba enotnega naziva sodnikov prve stopnje

Pri tem med enega najpomembnejših dosežkov spada t. i. pravosodni četverček, ki vključuje zakon o sodiščih, zakon o sodnikih, novelo zakona o Sodnem svetu in novelo zakona o državnem tožilstvu. Po njihovih besedah je glavni cilj sprememb sodniške zakonodaje povečati učinkovitost, preglednost in odgovornost sodnega sistema, ključna novost pa je uvedba okrožnega sodišča kot temeljne organizacijske ravni sodišč prve stopnje ter uvedba enotnega naziva sodnikov prve stopnje (okrožni sodnik). "Novi sistem bo omogočil enakomernejšo obremenitev sodnikov, lažje nadomeščanje v primeru odsotnosti ter večjo specializacijo, kar bo ustvarilo pogoje za hitrejše reševanje zadev, enotnejšo sodno prakso in preglednejše upravljanje sodišč," pojasnjujejo.

Velik korak so naredili tudi na področju boja proti kriminalu in korupciji. Z novelo zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora so omogočili učinkovitejše finančne preiskave, okrepili vlogo specializiranega tožilstva in omogočili odvzem premoženja tudi brez kazenskega postopka. Uskladili in potrdili so tudi besedilo nove Resolucije o preprečevanju korupcije, ki to področje ureja celovito in strateško, in na njeni podlagi sprejeli akcijski načrt z opredelitvijo konkretnih ukrepov za krepitev integritete in preprečevanja korupcije.

Ključna novost sodniške zakonodaje je po navedbah ministrstva uvedba okrožnega sodišča kot temeljne organizacijske ravni sodišč prve stopnje ter uvedba enotnega naziva sodnikov prve stopnje (okrožni sodnik). Foto: STA

Po njihovem mnenju so posebej pomembni tudi zakoni, ki krepijo varstvo posameznika. Z zakonom o zaščiti prijaviteljev so zaščitili žvižgače, s spremembami kazenskega zakona so določili, da so kazniva dejanja, storjena iz sovraštva ali zaradi osebnih okoliščin žrtve, strožje sankcionirana, z novelo zakona o kazenskem postopku pa so uresničili odločbe ustavnega sodišča in okrepili procesna jamstva, tudi za otroke.

S spremembami zakona o upravnem sporu so uvedli možnost, da se enostavnejše zadeve rešujejo hitreje, saj lahko o njih odloča sodnik posameznik, zahtevnejše pa še naprej senat. Zakon hkrati preprečuje zavlačevanje postopkov z omejitvijo obsega vlog ter spodbuja poravnave za hitrejši zaključek sporov. Z novelo zakona o kolektivnih tožbah je bila v slovenski pravni red prenesena evropska direktiva, ki krepi varstvo potrošnikov, hkrati pa jasno določa varovalke, ki podjetja ščitijo pred zlorabami kolektivnih tožb.

Povrnjen denar za kazni, izrečene v prejšnji vladi

Okrepili so tudi varovanje osebnih podatkov – zakon o varstvu osebnih podatkov je eden ključnih sistemskih zakonov s področja varstva človekovih pravic. Z zakonom o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19, so omogočili, da ljudje dobijo povrnjen denar za kazni, izrečene na podlagi neustavnih odlokov prejšnje vlade, pri čemer gre tudi za sanacijo pravnih posledic v zakonu zajetih prekrškov, to je samodejni izbris podatkov iz prekrškovnih evidenc.

Velik korak so naredili tudi na področju boja proti kriminalu in korupciji. Z novelo zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora so omogočili učinkovitejše finančne preiskave, okrepili vlogo specializiranega tožilstva in omogočili odvzem premoženja tudi brez kazenskega postopka. Foto: STA ,

V postopkih zaradi insolventnosti so poenostavili postopke, povečali njihovo učinkovitost, odpravili nekatere anomalije in okrepili položaj delavcev. "Novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju prinaša pomembne rešitve za optimizacijo postopkov, varstvo podjetij pred insolventnostjo ter krepitev transparentnosti in zaščito upnikov, zlasti delavcev," navajajo na ministrstvu.

Velik poudarek tega mandata vidijo tudi v digitalizaciji pravosodja, ki med drugim vključuje nadgradnjo informacijskih sistemov za pošiljanje elektronskih dokumentov v kazenski verigi, kar bo olajšalo dokazovanje in delo sodišču in strankam v kazenskem postopku, zlasti v obsežnejših zadevah gospodarskega in organiziranega kriminala. Nadaljujeta se informatizacija in elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih. Omogočeno je elektronsko poslovanje tudi v zapuščinskih postopkih, postopkih za ureditev družinskih razmerij in nekaterih postopkih za ureditev osebnih stanj. Elektronski spisi, elektronsko vlaganje vlog, varno elektronsko vročanje in razširitev e-poslovanja na nove postopke pomenijo hitrejše postopke, razbremenitev sodnega osebja in boljši dostop strank do sodnega varstva. Center za izobraževanje v pravosodju pa je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost uspešno izvedel projekt vzpostavitve sistema za e-izobraževanje in digitalizacijo izpitov, tako se s 1. januarjem 2026 uvaja tudi težko pričakovano elektronsko opravljanje pravniškega državnega izpita.

Za eno največjih pravosodnih investicij v zadnjih desetletjih velja gradnja novega zapora v Dobrunjah, ki po besedah ministrstva predstavlja nujen korak k bolj humanemu, varnemu in sodobnemu izvrševanju kazni.

Investicije ministrstva za pravosodje v zadnjem mandatu si oglejte v tabeli na tej povezavi.

Več prijavljenih kršitev in manj korupcije v praksi

Kazalniki, ki dokazujejo uspešnost ministrstva, po njihovem mnenju vključujejo več prijavljenih kršitev in manj korupcije v praksi, hitrejše in bolj predvidljivo sodno varstvo, zmanjšanje razlik med sodišči in zagotovitev bolj enakomernih pogojev za sodno varstvo po vsej državi ter varnejše izvrševanje kazni, manj tveganih incidentov in boljšo rehabilitacijo zapornikov.

Na vprašanje, kakšen je njihov prispevek k medresorskim projektom vlade, so odgovorili, da aktivno sodelujejo pri vseh ključnih medresorskih projektih, saj je ministrstvo za pravosodje kot del vlade med drugim soodgovorno za ustavno skladno in izvedljivo zakonodajo, s svojim strokovnim znanjem pa so prispevali k pripravi in usklajevanju zakonodajnih rešitev na številnih področjih, ki posegajo v vsebine drugih resorjev.

Kje ministrstvo vidi glavno dediščino svojega mandata? "Ministrstvo za pravosodje je v tem mandatu pripravilo obsežno prenovo sodnega sistema z obsežnim zakonodajnim paketom, ki krepi učinkovitost, transparentnost in dostopnost sodnega varstva. Okrepljeni so bili varstvo človekovih pravic, boj proti korupciji in kriminalu ter zaščita javnega interesa. Poseben poudarek je bil namenjen zaščiti posameznika, zlasti žvižgačev, žrtev kaznivih dejanj in potrošnikov ter hitrejšemu in pravičnejšemu reševanju sporov. Pravosodje je naredilo velik digitalni preskok, ki prinaša hitrejše postopke, manj administrativnih bremen in boljši dostop uporabnikov do sodnega varstva. Mandat zaznamujejo tudi pomembne sistemske investicije in dolgoročne rešitve, ki postavljajo temelje za sodobno, humano in stabilno delovanje pravne države."

