Vozniki, pozor! Primorska avtocesta bo kar trikrat zaprta.

[🚧 PRIMORSKA AVTOCESTA] Primorska avtocesta bo prihodnji teden v nočnem času zaradi postavitve nadvoza zaprta med Vrhniko in Brezovico v obe smeri, med 22. in 4. uro, v nočeh na sredo, četrtek in petek.



Obvoz v času zapore bo po regionalni cesti. Možni so tudi zastoji.