Včeraj ob 20.25 je v Dobrovljah v Občini Braslovče osebno vozilo zdrsnilo po pobočju in pod sabo ukleščilo občana.

Posredovali so gasilci, ki so izpod vozila rešili umrlega človeka, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.