Anketa: LMŠ kljub izgubi podpore še vedno pred SDS

LMŠ je v primerjavi z novembrom izgubila nekaj podpore, saj bi jo takrat volilo 21,3 odstotka vprašanih. Nasprotno je SDS in SD podpora narasla. SDS bi namreč novembra volilo 13,5 odstotka vprašanih, SD pa 7,1 odstotka.

Delo vlade ocenjujejo kot uspešno

Na četrto mesto se je po decembrski anketi uvrstila Levica, ki bi jo volilo 6,5 odstotka vprašanih (novembra 6,6 odstotka). Sledijo NSi, ki bi jo podprlo 5,3 odstotka vprašanih (novembra 7,4 odstotka), DeSUS s 3,1-odstotno podporo (novembra bi jo volilo 3,2 odstotka) in SLS, ki bi jo volilo 2,8 odstotka vprašanih (novembra 1,7 odstotka). SLS bi se po anketi tudi uspelo prebiti v DZ, saj bi jo, če gledamo samo opredeljene volivce, volilo 4,4 odstotka vprašanih in bi dobila štiri poslance v DZ.

V parlament pa se ne bi uspelo prebiti SNS, SAB in SMC. SNS bi decembra volilo 2,5 odstotka vseh vprašanih (novembra 1,1 odstotka), SAB 0,7 odstotka (novembra 0,9), SMC pa 0,2 odstotka (novembra 0,6).

23,1 odstotka jih ne ve, katero stranko bi volili, 8,3 odstotka jih ne bi odšlo na volitve, 0,9 odstotka pa bi volilo druge stranke. Glede na anketo pred mesecem dni delo vlade kot uspešno ocenjuje nekoliko več vprašanih, in sicer 50,4 odstotka (novembra 44,6). Da vlada dela neuspešno, pa meni 45,1 odstotka vprašanih (novembra 49 odstotkov).

Predsednik republike Borut Pahor je še naprej najbolj priljubljen politik v državi, sledita mu premier Marjan Šarec in evropska poslanka Tanja Fajon. Na repu lestvice so predsednik SNS Zmago Jelinčič, poslanka SDS Eva Irgl in predsednik SDS Janez Janša.

Telefonsko anketo Vox populi je za časnika Dnevnik in Večer ter RTV Slovenija med 10. in 12. decembrom na vzorcu 700 oseb opravila agencija Ninamedia.