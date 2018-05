Volivci, ki so glasovali po pošti, so zakon o drugem tiru podprli Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,02 termometer Aleksander Kolednik Avtorji: STA,

Volivci, ki so na ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru med Divačo in Koprom glas oddali po pošti, so zakon podprli. Kot so sporočili iz državne volilne komisije (DVK), so prek pošte prejeli 387 veljavnih glasovnic, od teh sta bili 302 glasovnici v prid zakonu.