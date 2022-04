Volilna vročica narašča, NSi prehitela Levico

Oglasno sporočilo

SD bi, če bi bile volitve preteklo nedeljo, po raziskavi javnomnenjske agencije Odmev dobila 14,08 odstotka podpore med opredeljenimi anketiranci. LMŠ bi s 4,76-odstotno podporo prišla v parlament, a zaostaja za Povežimo Slovenijo, v kateri je tudi stranka Konkretno (prej SMC). Ta bi sodeč po anketi agencije Odmev prejela 5,18 odstotka glasov. SAB bi ostala pod parlamentarnim pragom, prav tako DeSUS in vrsta drugih strank.

Vprašani pogrešajo vsebinske predloge na levici

V kampanji gredo koalicijskim strankam v prid odlični gospodarski rezultati, ki Slovenijo uvrščajo med zmagovalke gospodarskega okrevanja po epidemiji covid-19, in rekordna zaposlenost. Stranke KUL in Gibanje svoboda na to nimajo pravega vsebinskega odgovora, zgolj dvoletno rušenje vlade pa se jim pri javnomnenjski podpori očitno ne obrestuje. Precej nemočne so tudi, ko gre za vprašanje ukrajinske krize. Izkazalo se je, da mir ni samoumeven. Prizadevanja za modernizacijo Slovenske vojske in prenovo obrambno-varnostnega sistema so se v luči spremenjenih varnostih razmer izkazala za pravilna.

Minister za obrambo Matej Tonin je poskrbel za pozitivne premike v Slovenski vojski, civilni zaščiti ter pri poklicnih in prostovoljnih gasilcih.

Dobro delo ministrske ekipe NSi – priložnost za preboj stranke?

Pod ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetom Podgorškom se je začel obsežen projekt investicij in prestrukturiranja slovenskih kmetij.

Anketiranci so očitno opazili delo in rezultate ministrov NSi v tej vladi, saj jim je v samo dveh letih uspelo premakniti zadeve, ki so stale na mestu dolga leta, celo desetletja. V anketah priljubljenosti slovenskih politikov se ministri NSi uvrščajo v sam vrh. Ključno vprašanje je, ali bo stranki zaradi dobrega dela njenih ministrov na prihajajočih volitvah uspelo doseči preboj. Močna Nova Slovenija bi v naslednji vladi lahko preprečila, da bi levim strankam uspelo s predlogi za višanje davkov, nižanje plač in dodatne obdavčitve nepremičnin.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je močno pospešil gradnjo 2. tira, 3. razvojne osi in predora Karavanke.

Minister Jernej Vrtovec je za področje infrastrukture zagotovil rekordna proračunska in evropska sredstva, zato se gradi po celi Sloveniji. Minister Janez Cigler Kralj je končno uspel zagnati gradnjo domov za starejše – trenutno ima odprtih kar 125 tovrstnih projektov. Minister za obrambo mag. Matej Tonin je bil zaradi zavzemanja za posodobitev Slovenske vojske deležen hudih kritik. Vojna v Ukrajini pa je pokazala, da so šla njegova prizadevanja v pravo smer.

Minister za delo, družino in enake možnosti Janez Cigler Kralj ima odprtih 125 projektov po vsej Sloveniji.

NSi se očitno obrestuje tudi precej oster boj z Levico. Proti predlogu Levice za dodatno obdavčitev nepremičnin, še posebej večjih stanovanjskih hiš, je Nova Slovenija napovedala referendum. Za zakon o dohodnini, ki vsem prinaša višje plače, je stranka zbrala 25 tisoč podpisov podpore. Kljub strahovitemu nasprotovanju Levice je bil zakon sprejet v državnem zboru. V tem mesecu bo imel vsak, ki dela, tudi višjo neto plačo.

Minister, pristojen za digitalno preobrazbo, Mark Boris Andrijanič z velikimi koraki utira pot Slovenije med digitalno najbolj razvite države.

*Anketa agencije Odmev je bila na vzorcu 483 zgolj opredeljenih anketirancev opravljena med 28. in 31. marcem.

