Vojaška ladja Triglav bo po prenovi plovna še naslednjih 30 let

Vojaška ladja Triglav bo po prenovi in preoborožitvi plovna še naslednjih 30 let, v tem času pa razen rednega vzdrževanja ne bo potrebovala dodatnih investicijskih posegov, je za STA ocenilo obrambno ministrstvo. Cena primerljivega novega plovila bi znašala 50 milijonov evrov brez DDV, so še pojasnili.

Ladja Triglav je v tržaški ladjedelnici Cartubi od avgusta 2020, cena njenega priveza pa je vključena v ceno vzdrževanja trupa, opreme, motorjev, menjalnikov in drugih del, ki skupaj znašajo 8,76 milijona evrov, so za STA pojasnili na obrambnem ministrstvu.

Izvedena dela so bila v dveh tretjinah vzdrževalna in investicijska, v tretjinskem obsegu pa povezana s posodobitvijo in preoborožitvijo ladje. Po temeljiti prenovi ladje bo njena življenjska doba odvisna od obsega in načina uporabe ter izvajanja načrtovanih rednih vzdrževalnih del. Ministrstvo ocenjuje, da bo znašala vsaj 30 let, v tem času razen rednega vzdrževanja tudi ne pričakujejo večjih investicijskih posegov.

Javno naročilo za načrtovano posodobitev vredno 13.145.315 evrov

Navedli so, da je javno naročilo, oddano za načrtovano posodobitev in preoborožitev ladje, vredno 13.145.315 evrov brez DDV, vključuje pa tudi vgraditev daljinsko vodene oborožitvene postaje, opremljene s 30-milimetrskim avtomatskim topom Mk44 Bushmaster. Proizvajalec in integrator oborožitvene postaje je podjetje Aselsan.

Na ministrstvu so leta 2022 v sklopu priprave investicije, posodobitve in preoborožitve ladje Triglav preverjali tudi cene novih plovil in ugotovili, da cena tekočega metra ladje znaša milijon in več evrov. Končna cena pa je odvisna od vgrajene oborožitve in druge vojaške opreme. Cena plovila, primerljivega z ladjo Triglav, po oceni ministrstva znaša najmanj 50 milijonov evrov brez DDV.