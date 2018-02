Vojaki z luknjastimi čevlji, v skladišču pa 1.500 novih? #video

Po hitri menjavi v vrhu generalštaba, ki je vladi do volitev kupila nekaj političnega miru, nas koalicija - na čelu s Cerarjem - prepričuje, da jim je strgane rokavice in dotrajane škornje nekdo podtaknil. Spodletela Natova vaja na Počku pa naj bi bila tihi upor vojske, ki v nasprotju s policijo med stavko ni smela na ulico.

Video: Planet TV

Obrambni ministrici Andreji Katič se je sinoči zareklo, da vojake v skladišču na robu Ljubljane čaka 1.500 parov novih škornjev. Informacije danes ni bilo mogoče preveriti. Če škornji so, naj vam jih pokaže ministrica, so Planet TV odgovorili v vojski. Na ministrstvu, kjer skladišča opreme niso želeli odpreti, pa jih bolj zanimajo imena in priimki vojakov, ki so nam poslali fotografije uničene opreme. Kot da je skladišče škornjev pri nas pod oznako zaupno.

Ministrstvo: Gre za zavajanje

Na ministrstvu za obrambo (Mors) so ogorčeni. Pomerjanje čevljev v trgovini in natolcevanja, da si slovenski vojaki opremo kupujejo sami, so novinarske manipulacije, pravijo. Zavajali pa naj bi tudi s fotografijami raztrgane opreme. Ob tem so nam pojasnili, da je Slovenska vojska v preteklem letu nabavila in med vojake razdelila 3.000 poletnih in 3.000 zimskih škornjev v skupni vrednosti 475 tisočakov.

Kamere v skladišče niso spustili

Katičeva je dejala, da je v skladišču na Rojah 1.500 zimskih škornjev, je poročala Pop TV. A skladišče je danes za našo televizijo ostalo zaprto. "Škornji so razpršeni po različnih lokacijah in tudi sicer je zgodba z vojaško obutvijo za nas končana," so pojasnili na Morsu in dodali le fotografijo novih škornjev. Prav ta pa dokazuje, da naše objave v preteklih dneh niso bile manipulacije. Natančen podatek, koliko škornjev čaka na nove lastnike, je po podatkih Morsa 1.570 parov.