Vodilni strokovnjak na področju otroške psihologije razkriva šest načinov do zdrave navezanosti med otrokom in staršem

Dr. Gordon Neufeld, vodilni svetovni strokovnjak na področju zgodnjega razvoja , 15. oktobra prihaja v Ljubljano na povabilo Fundacije Novaka Đokovića, predaval pa bo tudi v Zagrebu, Beogradu in Banjaluki. Dr. Neufeld je soavtor knjižne uspešnice Otroci nas potrebujejo in mentor slovitega dr. Gaborja Matéja, ki ga je slovenska javnost spoznala lani na predavanju v Cankarjevem domu, tudi po zaslugi Fundacije Novaka Đokovića.

Dr. Gordon Neufeld Foto: Fundacija Novak Djoković

Dr. Gordon Neufeld že več kot 40 let dela kot klinični psiholog z otroki, mladostniki in njihovimi starši ter skrbniki. Zadnji dve desetletji je posvetil ustvarjanju tečajev za starše in učitelje v okviru spletnega izobraževalnega Inštituta Neufeld, s poslanstvom staršem približati koncept navezanosti in razložiti, kako ta vpliva na gradnjo odnosov.

Navezanost kot srce odnosa

Navezanost je glavna sestavina, ki ureja odnos med staršem in otrokom. Staršem omogoča, da prenesejo vse izzive, kot so menjava plenic in nočno zbujanje. Čustvena povezanost se začne v maternici in traja, dokler otrok ni dovolj razvit, da postane samostojen. Zato dr. Neufeld poudarja, da resnična moč starševstva izvira iz navezanosti, ne iz tehnik.

V psihološkem smislu je navezanost srce odnosa. Je želja po ohranjanju bližine in povezanosti v telesnem, čustvenem in psihološkem smislu. Družina brez navezanosti ne more biti družina. V svetu, ki se nenehno spreminja, je za otroke najpomembnejše, da imajo varno oporo – to so starši, ki jih podpirajo in imajo radi, saj je otrok najvarnejši tam, kjer ga sprejemajo takšnega, kot je.

"Otroci ne smejo nikoli delati za našo ljubezen, v njej morajo počivati," sklene dr. Neufeld. Skoraj vsak starš vam bo povedal, da ima svojega otroka rad, vendar mnogi svoje ljubezni ne znajo pokazati ali usmeriti na pravi način, zato se otroci ponjo zatečejo izven družine – pri vrstnikih ali drugih avtoritetah. Na otrokovo življenje bo imel največji vpliv tisti, na katerega je otrok najbolj navezan. Močno zaželeno je, da so to starši, torej skrbniki otroka.

Vzgojne težave pogosto vodijo v iskanje odgovora na vprašanje, "kaj je narobe z otrokom". Če otrok kaže nesprejemljivo vedenje, moramo popraviti odnos, ne pa otroka.

Šest poti do zdrave navezanosti

1. ČUTILA

Otrok čuti osebo, na katero je navezan, s svojimi čutili (vid, sluh, dotik, vonj). Ko je ta vrsta bližine ogrožena ali kršena, bo otrok vznemirjen in se bo uprl. Čutna vez je temeljni način povezovanja – začne se ob rojstvu in se nikoli ne konča.

2. POISTOVETENJE

Okoli tretjega ali četrtega leta otrok preide v novo fazo navezanosti, v kateri se želi poistovetiti z odraslimi in ljudmi iz svojega bližnjega okolja, zato jih posnema. Če v tistem trenutku nima ustrezne starševske figure, s katero bi se lahko identificiral, lahko otrok te vzornike išče v vrstnikih, zvezdnikih, vplivnežih ipd.

3. PRISOTNOST

Če otrokov razvoj poteka tako, kot mora, se tretja stopnja začne, ko se otrok nauči hoditi in mu pomaga starš. Biti z nekom blizu pomeni to osebo imeti za svojo, zato je prisotnost izjemno pomembna za odnos.

4. OBČUTEK POMEMBNOSTI

Četrti način za doseganje povezanosti je iskanje pomembnosti, občutka, da smo nekomu pomembni. Otrok je v tej fazi v zelo ranljivem položaju, saj lahko iskanje naklonjenosti povzroči zavrnitev in izziv, če starš ne ceni otrokove občutljivosti v tej starosti.

5. POTRJEVANJE ČUSTEV

Čustva so ključna za razvoj ustreznega odnosa in navezanosti. Vendar pa nekateri ljudje nikoli ne razvijejo sposobnosti, da bi bili čustveno ranljivi in ​​odprti, običajno zaradi zgodnje zavrnitve ali zapuščenosti. Tisti, ki so utrpeli bolečino, se ponavadi umaknejo in zatečejo k manj občutljivim načinom povezovanja. Ostati odprt za vsa otrokova čustva, mu dovoliti, da občuti tako žalost in srečo kot strah in gnus, in ne spodbujati njihovega potlačevanja – je pot do vzgoje zdravega in uravnoteženega človeka.

6. POPOLNO SPREJEMANJE OTROKA

V tej fazi je najpomembnejše, da starš sliši in vidi svojega otroka točno takšnega, kot je. V prizadevanju za bližino bo otrok delil svoja notranja stanja, svoje skrivnosti, ko bo čutil, da lahko zaupa svojim staršem. Otrok si bo pred takšnimi starši dal dovoljenje, da se tudi psihološko razkrije, saj ni močnejše bližine kot takrat, ko te nekdo pozna, poleg tega pa te ljubi in sprejema takšnega, kot si.

Pogovori o starševstvu z dr. Neufeldom Ali je lahko otrok hkrati navezan na starše, učitelje in vrstnike, kako je kultura vplivala na nerazumevanje navezanosti in kaj se zgodi, ko gredo naši otroci v naročje vrstnikov – o tem bo predaval dr. Gordon Neufeld na predavanju, ki bo 15. oktobra 2024 ob 18. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.



Foto: Fundacija Novak Djoković

