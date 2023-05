Vlada sprejela Srednjeročni obrambni program RS

Vlada je na podlagi nove Resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 sprejela Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2023–2028, ki konkretno določa prioritete razvoja obrambnega sistema ter modernizacijo Slovenske vojske v srednjeročnem obdobju.

Srednjeročni obrambni program RS 2023–2028 je razvojno in investicijsko naravnan, saj predvideva pospešeno časovnico gradnje prednostnih zmogljivosti in enega od največjih naložbenih ciklov na področju modernizacije Slovenske vojske zaradi zmanjšanja nastale razvojne vrzeli v preteklem desetletju, vključevanja nacionalne obrambne industrije in razvojno-raziskovalnih ustanov v vzpostavitev zmogljivosti ter zaradi zagotavljanja višje stopnje samozadostnosti obrambnega sistema Republike Slovenije, so zapisali v sporočilu za javnost.