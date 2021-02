Vlada razkrila vsebino osnutka načrta za okrevanje in odpornost

Osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost nima več oznake interno, so danes sporočili iz državnega zbora. Zaradi nedostopnosti vsebine gradiva, na podlagi katerega bo Slovenija lahko črpala sredstva iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronavirusni krizi, je na vlado letelo precej kritik, na to temo pa danes zaseda tudi parlamentarni odbor za zadeve EU.

V mehanizmu za okrevanje in odpornost je za 312,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev in za 360 milijard evrov posojil. Slovenija bo lahko črpala do 5,2 milijarde evrov, od tega do 1,6 milijarde nepovratnih sredstev. Države članice bodo lahko s temi sredstvi financirale ukrepe, izvedene od februarja lani do avgusta 2026, torej tudi retroaktivno. Obroki bodo izplačani na podlagi izpolnjenih kvalitativnih mejnikov in kvantitativnih ciljev, ki morajo biti zato vnaprej čim bolje opredeljeni in čim konkretnejši, poroča STA.

Černač zavrača kritike na račun vlade

37 odstotkov sredstev morajo države nameniti za ukrepe, ki prispevajo k uresničevanju zelenih ciljev, petino pa za ukrepe, ki prispevajo k izpolnjevanju digitalnih ciljev. Upoštevati je treba tudi načelo, da noben ukrep ne sme bistveno škodovati okolju. Ko država komisiji pošlje končni nacionalni načrt, ima ta dva meseca časa, da ga oceni. Nato ga v mesecu dni potrdi Svet EU s kvalificirano večino. Ko je načrt odobren, lahko država prosi za do 13 odstotkov predfinanciranja. Pričakuje se, da bodo prvi načrti potrjeni spomladi.

Vsebina slovenskega osnutka do zdaj ni bila na vpogled, saj je imel osnutek oznako interno. Zaradi tega so bili do vlade med drugim kritični v delu opozicije, kjer so zaradi tega zahtevali tudi sklic izredne seje državnega zbora. Danes pa o tej temi razpravljajo člani parlamentarnega odbora za zadeve EU. Kohezijski minister Zvone Černač medtem kritike na račun vlade ves čas zavrača. Poudarja, da so v pripravo načrta vključili širok nabor deležnikov od gospodarskih združenj do socialnih partnerjev, poroča STA.