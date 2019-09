Vlada na čelo okoljskega inšpektorata začasno imenovala Dragana Matića

Vlada je na današnji seji s položaja glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor razrešila Dragico Hržica in na njen položaj kot vršilca dolžnosti imenovala Dragana Matića. Nekdanji poslanec SMC bo na čelu direktorata do imenovanja glavnega inšpektorja inšpektorata, vendar največ do 15. marca prihodnje leto. Matić bo vlogo vršilca dolžnosti prevzel v ponedeljek.

Dragan Matić je nekdanji poslanec SMC, lani pa se je kot kandidat te stranke in tedaj še ljubljanski svetnik potegoval za mesto ljubljanskega župana. Na ljubljanski filozofski fakulteti je pridobil naziv doktor zgodovinskih znanosti, delal pa je v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Arhivu Republike Slovenije, na republiškem Inšpektoratu za kulturno dediščino in Inšpektoratu za kulturo in medije. Opravljen ima tudi strokovni izpit za inšpektorja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Menjavo glavne okoljske inšpektorice je predlagal minister za okolje in prostor Simon Zajc, ki v javnih izjavah ni skrival nezadovoljstva z delom inšpektorata. V zadnjih mesecih so najbolj odmevali očitki o domnevno pomanjkljivem nadzoru nad dejavnostjo predelave nenevarnih odpadkov v moravški družbi Termit, zaradi česar je Zajc nad delom inšpektorata odredil izredni nadzor.

Kritike, da gre za izključno strankarsko kadrovanje

Nad Zajca se je zaradi omenjene kadrovske poteze sicer zgrnil plaz očitkov zaradi izključno strankarskega kadrovanja. Kot smo v začetku avgusta poročali na Siol.net, Matić nima nikakršnih izkušenj z inšpekcijskim delom, prav tako nikoli ni delal v okoljskem resorju. Zajc, ki spada v kvoto SMC, pa meni, da je Matić usposobljen in primeren za vodenje okoljskega inšpektorata, saj da ima tako vodstvene izkušnje kot tudi strokovne kompetence.

"Ima deset let delovnih izkušenj na področju inšpekcijskega nadzora, saj je bil inšpektor višji svetnik na inšpektoratu za kulturo in medije od leta 1999 do leta 2009. Eno leto je ta inšpektorat tudi vodil," so pred mesecem dni na očitke odgovorili na okoljskem ministrstvu.