Vlada cepljenje spodbuja tudi z nagrajevanjem družinskih zdravnikov

Kot so sporočili po dopisni seji vlade, je cilj projekta povečanje precepljenosti, predvsem pri osebah, starejših od 50 let.

Izvajalci programa so timi družinske medicine - zdravnik in srednja medicinska sestra oziroma diplomirana medicinska sestra - v javnih zdravstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih javne zdravstvene službe. S povečanjem obsega opravljanja zdravstvenih storitev za promocijo in izvedbo cepljenja ter z izplačevanjem delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se bo zagotovilo ustrezno plačilo zdravstvenim delavcem v timu.

Na ravni izvajalcev projekta so do možnosti dodatnega nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela upravičeni samo zdravstveni delavci v timih družinske medicine, ki najmanj dve uri na teden opravljajo naloge, kot so aktiven pristop do posameznih pacientov, promocija cepljenja in izvedba cepljenja v okviru referenčnih ambulant, sodelovanje pri aktivnostih v lokalnem okolju, izvajanje cepljenja v okviru dneva odprtih vrat ...

Dodatno nagrajevanje v obliki delovne uspešnosti iz naslova posebnega vladnega projekta lahko izvajalci uveljavljajo takrat, ko izkažejo vsaj 45 odstotkov opredeljenih pacientov, cepljenih s prvim odmerkom, ali vsaj 55 odstotkov opredeljenih pacientov, starejših od 50 let, cepljenih s prvim odmerkom.

Za izvajanje projekta bodo zagotovljena sredstva v državnem proračunu, so še sporočili iz urada vlade za komuniciranje.