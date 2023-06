Vlada prek operativne skupine sekretariata sveta za nacionalno varnost aktivno spremlja dogajanje v Rusiji in je v stiku z zavezniškimi in partnerskimi državami, je razvidno iz objave na profilu vlade na omrežju Twitter.

V zvezi s tem vlada opozarja na še vedno veljavno opozorilo slovenskega zunanjega ministrstva, da se odsvetuje vsa potovanja na območje Rusije.

Dogajanje v Rusiji se je danes zaostrilo na račun oboroženega upora skupine Wagner, ki s svojimi silami napreduje iz smeri juga Rusije proti Moskvi.

Šarec: Gre za notranje zadeve Rusije, mi še naprej podpiramo Ukrajino

Obrambni minister Marjan Šarec je v odzivu na dogajanje v Rusiji, kjer je prišlo do oboroženega upora skupine Wagner, dejal, da gre za notranje zadeve Rusije, Slovenija pa da še vedno podpira Ukrajino v njenem boju za ozemeljsko celovitost.

"Gre za notranje zadeve Rusije, očitno se soočajo s težavami. Mi še naprej podpiramo Ukrajino v njenem boju za ozemeljsko celovitost, za suverenost, to je za nas pomembno. Evropska unija, tudi zveza Nato in seveda Slovenija spremljamo dogajanje," je Šarec povedal ob robu današnje posebne slovesnosti ob povišanju načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Roberta Glavaša v čin generalpodpolkovnika.

Pirc Musar: Glavaš čin generalpodpolkovnika prevzema v obdobju zahtevnih mednarodnih okoliščin



Foto: STA / Boštjan Podlogar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pred dnevom državnosti načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV) Roberta Glavaša na slovesnosti v predsedniški palači povišala iz čina generalmajorja v čin generalpodpolkovnika. Glavaš nov čin prevzema v obdobju zahtevnih mednarodnih okoliščin, ki zahtevajo različne in modre prilagoditve, je dejala.



"Trdno verjamem, da je vodenje privilegij, in ne položaj," je po prevzemu novega čina povedal generalpodpolkovnik Glavaš. Dodal je, da je skupaj z nosilci politične oblasti odgovoren za razvoj vojske, ki mora biti sposobna izpolnjevati poslanstvo obrambe države, njene varnosti in stabilnosti. Ob tem si bo prizadeval, da bo SV tudi v mednarodni skupnosti prepoznana kot zanesljiv partner in bo v njej imela svoje mesto.

Razvoj dogajanja v Rusiji spremljajo tudi na zunanjem ministrstvu

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) in slovenskem veleposlaništvu v Moskvi razvoj dogajanja v Rusiji pozorno spremljajo, so sporočili z ministrstva. Kot dodajajo, je ministrstvo že doslej odsvetovalo vsa potovanja v Rusijo in državljane, ki so tam, pozivalo k vrnitvi domov.

Zaenkrat se nanje sicer ni obrnil še nihče. V primeru konkretnih zaprosil se nameravajo temu primerno odzvati, so še zapisali.